Semaine Bleue : vieillir ensemble, une chance à cultiver. Montbazon, 2 octobre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Comme chaque année, le Centre Communal d’action Sociale s’engage dans la semaine bleue du 2 au 8 octobre. Ouvert aux séniors âgés de 60 ans et plus, cette semaine a pour objectif de favoriser le bien vieillir ensemble. Les membres du CCAS vous proposent ainsi deux rendez-vous à l’espace Atout Coeur.

Vendredi 2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-02 . .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As every year, the Centre Communal d’Action Sociale is taking part in the Semaine Bleue (Blue Week) from October 2 to 8. Open to seniors aged 60 and over, this week aims to encourage people to age well together. Members of the CCAS will be hosting two events at the Atout Coeur space

Como cada año, el Centre Communal d’Action Sociale participa en la Semana Azul del 2 al 8 de octubre. Esta semana, abierta a las personas mayores de 60 años, tiene como objetivo animar a las personas a envejecer bien juntas. Los miembros del CCAS organizan dos actos en el centro Atout Coeur

Wie jedes Jahr beteiligt sich das Centre Communal d’action Sociale an der Blauen Woche vom 2. bis 8. Oktober. Diese Woche steht Senioren ab 60 Jahren offen und hat zum Ziel, das gemeinsame Älterwerden zu fördern. Die Mitglieder des CCAS bieten Ihnen daher zwei Termine im Espace Atout Coeur an

Mise à jour le 2023-09-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme