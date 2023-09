Les secrets de la pomme Montbazon, 27 septembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Participer à l’animation « Les secrets de la pomme » en découvrant différentes variétés de pommes avec leurs goûts, le cycle du pommier… Cette animation sera suivie d’une dégustation de jus de pommes et du pommé. A partir de 5 ans, sur réservation..

Mercredi 2023-09-27 17:00:00 fin : 2023-09-27 . .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Take part in the « Secrets of the apple » activity, discovering different varieties of apples and their tastes, the apple tree cycle… Followed by a tasting of apple juice and pommé. Ages 5 and up, by reservation.

Participe en la actividad « Los secretos de la manzana » y descubra las distintas variedades de manzanas y sus sabores, el ciclo del manzano… Esta actividad irá seguida de una degustación de zumo y pommé de manzana. Para niños a partir de 5 años, previa reserva.

Nehmen Sie an der Animation « Die Geheimnisse des Apfels » teil und entdecken Sie verschiedene Apfelsorten mit ihren Geschmäckern, den Zyklus des Apfelbaums… Auf diese Animation folgt eine Verkostung von Apfelsaft und Pommé. Ab 5 Jahren, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme