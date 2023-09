Exposition : La pomme dans tous ses états Montbazon, 13 septembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Le Réseau des Bibliothèques de Touraine Vallée de l’Indre vous invite à découvrir l’exposition « La pomme dans tous ses états » à la bibliothèque de Montbazon..

2023-09-13 fin : 2023-09-30 . .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Réseau des Bibliothèques de Touraine Vallée de l’Indre invites you to discover the exhibition « La pomme dans tous ses états » at the Montbazon library.

La Red de Bibliotecas de Touraine Vallée de l’Indre le invita a descubrir la exposición « La pomme dans tous ses états » en la biblioteca de Montbazon.

Das Netzwerk der Bibliotheken von Touraine Vallée de l’Indre lädt Sie ein, die Ausstellung « La pomme dans tous ses états » in der Bibliothek von Montbazon zu entdecken.

