Les Soirées de la Forteresse de Montbazon Rue du Château, 20 mai 2023, Montbazon.

Les banquets médiévaux de la forteresse de Montbazon font leur grand retour en 2023 !

Venez vous délecter de merveilleux mets durant l’une des soirées en famille, entre amis ou tout simplement en rencontrant de nouvelles personnes. Réservez votre place sur le site internet ou sur place !.

Samedi 2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 00:00:00. 44 EUR.

Rue du Château

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The medieval banquets at the fortress of Montbazon are back in 2023!

Come and enjoy wonderful food during one of the evenings with family, friends or simply by meeting new people. Reserve your place on the website or on site!

¡Los banquetes medievales en la fortaleza de Montbazon vuelven en 2023!

Venga a disfrutar de una magnífica comida durante una de las veladas en familia, con amigos o simplemente conociendo gente nueva. Reserve su plaza en la página web o in situ

Die mittelalterlichen Bankette in der Festung von Montbazon feiern 2023 ihr Comeback!

Genießen Sie an einem der Abende wunderbare Speisen mit der Familie, Freunden oder einfach nur, um neue Leute kennenzulernen. Reservieren Sie Ihren Platz auf der Website oder vor Ort!

Mise à jour le 2023-04-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme