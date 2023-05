Printemps des associations du Val de l’Indre, 18 mai 2023, Montbazon.

Lors du week-end de l’Ascension, les associations du Val de l’Indre : le Sentier Montbazonnais, Montbaz’danses, Le Générique, Atout Cartes, A Kadoc, La Forteresse et l’Amicale des Boules Montbazonnaises vous proposent de multiples activités !.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



During the Ascension weekend, the associations of the Val de l’Indre : le Sentier Montbazonnais, Montbaz’danses, Le Générique, Atout Cartes, A Kadoc, La Forteresse and l’Amicale des Boules Montbazonnaises offer you multiple activities !

Durante el fin de semana de la Ascensión, las asociaciones del Val de l’Indre: le Sentier Montbazonnais, Montbaz’danses, Le Générique, Atout Cartes, A Kadoc, La Forteresse y l’Amicale des Boules Montbazonnaises le propondrán numerosas actividades

Am Himmelfahrtswochenende bieten die Vereine des Val de l’Indre: Sentier Montbazonnais, Montbaz’danses, Le Générique, Atout Cartes, A Kadoc, La Forteresse und die Amicale des Boules Montbazonnaises zahlreiche Aktivitäten an!

