Exposition du peintre Miguel Lebron  

Venez découvrir l'exposition « Les Chants de la Terre », de l'artiste plasticien Miguel Lebron. Travaillant sur les champs magnétiques et les cinq éléments, cet artiste vous fera voyager au cœur de la Terre, au-delà des paysages visibles. Une exposition sensible, emplie de vibrations, présentant la technique mixte de l'artiste.

