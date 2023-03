Mystère à Montbazon Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Mystère à Montbazon, 26 mars 2023, Montbazon . Mystère à Montbazon 12 Rue du Château Montbazon Indre-et-Loire

2023-03-26 – 2023-03-26 Montbazon

Indre-et-Loire . Les cloches sonnent: un meurtre vient d’être commis…

Jouez le rôle de l’enquêteur, vadrouillez à travers la cour, le donjon et les allées de la forteresse. Au cours de votre investigation, parlez aux différents artisans; penchez-vous sur les fiches historiques pour démêler le vrai du faux; déchiffrez des énigmes et rétablissez la vérité à la forteresse de Montbazon. Les cloches sonnent: un meurtre vient d’être commis…

Jouez le rôle de l’enquêteur, vadrouillez à travers la cour, le donjon et les allées de la forteresse. Au cours de votre investigation, parlez aux différents artisans; penchez-vous sur les fiches historiques pour démêler le vrai du faux. mysteremontbazon@gmail.com +33 2 47 34 34 10 https://www.forteressedemontbazon.com/ Daniel JOLIVET

Montbazon

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse 12 Rue du Château Montbazon Indre-et-Loire Ville Montbazon Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Montbazon

Montbazon Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon /

Mystère à Montbazon 2023-03-26 was last modified: by Mystère à Montbazon Montbazon 26 mars 2023 12 RUE DU CHÂTEAU Montbazon Indre-et-Loire Indre-et-Loire Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire