L’Origine du monde du Chœur Mikrokosmos Église Notre-Dame de Montbazon, 5 juin 2022 15:00, Montbazon.

Dimanche 5 juin, 15h00 Sur place Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants, 12-17 ans) / Gratuit moins de 12 ans saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr, 02 47 34 29 00

L’Origine du monde du Choeur Mikrokosmos

Dimanche 5 juin – 15h – Eglise de MONTBAZON

Le choeur Mikrokosmos propose une palette sonore a capella exceptionnelle. Très coloré, le répertoire se compose d’oeuvres dénichées dans le monde entier. Le choeur repose sur un collectif vivant et enthousiaste, au service d’un art choral en perpétuel renouvellement. Avec l’Origine du monde, vous assisterez à une exceptionnelle plongée au coeur du son, sublimé par une technique vocal impeccable mais aussi une mise en scène originale et des costumes magnifiques…. un rendez-vous inoubliable et plein d’émotions !

Mise en scène, scénographie et direction musicale : Loïc Pierre « Mikrokosmos est porté par la Région Centre-val-de-Loire, aidé par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre ; il est subventionné par le Département du Cher et la Ville de Vierzon et soutenu par la SACEM. »

Un évenement de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

Église Notre-Dame de Montbazon 45 Rue des Moulins, 37250 Montbazon 37250 Montbazon Indre-et-Loire

dimanche 5 juin – 15h00 à 17h00