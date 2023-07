ÉCO-DIALOGUES : À LA DÉCOUVERTE DES TRAJETS DE L’EAU Montbazin, 18 juillet 2023, Montbazin.

Montbazin,Hérault

Comment l’eau nous parvient-elle, disponible à chaque instant, potable et non polluée ? Et comment, après usage, repart-elle assainie dans le cycle de l’eau ?

Des parcours invisibles et surprenants que vous feront découvrir les hydrobiologistes Vincent PICHOT et Sylvie DAL DEGAN de la société Aquascop..

How does water reach us, available at all times, clean and unpolluted? And how does it return to the water cycle after use?

Hydrobiologists Vincent PICHOT and Sylvie DAL DEGAN from Aquascop will take you on a journey of discovery.

¿Cómo llega el agua hasta nosotros, disponible en todo momento, potable y no contaminada? ¿Y cómo vuelve al ciclo del agua después de su uso?

Los hidrobiólogos Vincent PICHOT y Sylvie DAL DEGAN, de Aquascop, le llevarán a recorrer estos caminos sorprendentes e invisibles.

Wie kommt das Wasser zu uns, jederzeit verfügbar, trinkbar und unverschmutzt? Und wie gelangt es nach dem Gebrauch wieder saniert in den Wasserkreislauf zurück?

Unsichtbare und überraschende Wege, die Ihnen die Hydrobiologen Vincent PICHOT und Sylvie DAL DEGAN von der Firma Aquascop zeigen werden.

