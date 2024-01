Loto bingo et tombola enfants Montayral, samedi 3 février 2024.

Loto bingo et tombola enfants Montayral Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

L’APE organise une soirée loto bingo et tombola enfants.

A gagner salon de jardin, petit électroménager, filets garnis, caissettes de viandes, plantes, bons d’achats…

Buvette et petite restauration sur place.

L’APE organise une soirée loto bingo et tombola enfants.

A gagner salon de jardin, petit électroménager, filets garnis, caissettes de viandes, plantes, bons d’achats…

Buvette et petite restauration sur place.

EUR.

Salle de Mortefond

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape.montayral.47@gmail.com



L’événement Loto bingo et tombola enfants Montayral a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Fumel – Vallée du Lot