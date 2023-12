Visite guidée du domaine de Montautre Montautre Fromental, 17 mars 2024 15:00, Fromental.

Le domaine a traversé les grandes périodes de l’Histoire. Occupé depuis le néolithique, il comprend des vestiges de l’époque gallo-romaine, sa construction a été initiée à l’issue de la guerre de cent et achevée en 1550. Serge Lacaze, le propriétaire, raconte la vie de la petite noblesse du Comté de la Marche qui y a vécu. Accueil au châtelet d’entrée et commentaire général sur le site. Présentation de la basse-cour, des vestiges gallo-romains, de la haute-cour, de l’architecture du château. Visite du bâtiment des gardes (dont le mini-musée) avec écuries, salles des gradés et des gardes, boulangerie, chapelle. Visite du château : cuisine, salon, tour escalier, chambres (seigneuriale et de la comtesse), salle de jeu avec passerelle. La visite se termine par la bibliothèque où une petite boutique permet de repartir avec quelques gourmandises et souvenirs..

Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The estate has passed through the great periods of history. Occupied since Neolithic times, it includes remains from the Gallo-Roman era, and its construction was initiated at the end of the Hundred Years’ War and completed in 1550. Serge Lacaze, the owner, recounts the life of the small nobility of the Comté de la Marche who lived here. Welcome at the châtelet entrance and general commentary on the site. Presentation of the lower courtyard, Gallo-Roman remains, the upper courtyard and the architecture of the château. Visit to the guards’ building (including mini-museum) with stables, officers’ and guards’ rooms, bakery and chapel. Visit the château: kitchen, salon, staircase tower, bedrooms (seigneuriale and countess), games room with footbridge. The tour ends in the library, where a small store offers a selection of delicacies and souvenirs.

La finca ha pasado por los grandes periodos de la historia. Ocupada desde el Neolítico, contiene restos de la época galo-romana, y su construcción se inició al final de la Guerra de los Cien Años y finalizó en 1550. Serge Lacaze, el propietario, relata la vida de la pequeña nobleza del Condado de La Marche que vivió allí. Bienvenida en la portería y comentario general sobre el lugar. Presentación del patio inferior, de los vestigios galo-romanos, del patio superior y de la arquitectura del castillo. Visita del edificio de los guardias (incluido el minimuseo) con las caballerizas, las habitaciones de los oficiales y de los guardias, la panadería y la capilla. Visita del castillo: cocina, salón, torre de la escalera, dormitorios (señorial y de la condesa), sala de juegos con pasarela. La visita termina en la biblioteca, donde una pequeña tienda ofrece una selección de delicias y recuerdos.

Das Anwesen hat die großen Perioden der Geschichte überdauert. Es ist seit der Jungsteinzeit besiedelt, enthält Überreste aus der gallo-römischen Epoche, wurde nach dem Hundertjährigen Krieg erbaut und 1550 fertiggestellt. Der Besitzer Serge Lacaze erzählt vom Leben des niederen Adels der Grafschaft La Marche, der hier lebte. Empfang am Eingangsschlösschen und allgemeiner Kommentar zur Anlage. Vorstellung des Unterhofs, der gallo-römischen Überreste, des Oberhofs und der Architektur des Schlosses. Besichtigung des Wachgebäudes (einschließlich des Mini-Museums) mit Stallungen, Räumen für Offiziere und Wachen, Bäckerei, Kapelle. Besichtigung des Schlosses: Küche, Salon, Treppenturm, Zimmer (Herrschafts- und Gräfinnenzimmer), Spielzimmer mit Brücke. Der Besuch endet in der Bibliothek, wo ein kleiner Laden es ermöglicht, mit einigen Leckereien und Souvenirs nach Hause zu gehen.

