Visite guidée du domaine de Montautre Montautre Fromental, 8 juillet 2023, Fromental.

Fromental,Haute-Vienne

Ce poste d’observation a été occupé depuis le néolithique. Les vestiges de l’époque gallo-romaine proviendraient d’un temple dédié à Mercure. C’est à l’issue de la guerre de cent ans que la construction du château s’est initiée, pour s’achever en 1550. Son propriétaire, Serge Lacaze, sera ravi de vous recevoir et de partager avec vous son histoire, exemple de la vie de la petite noblesse du Comté de la Marche. Accueil au châtelet d’entrée et commentaire général sur le site. Présentation de la basse-cour, des vestiges gallo-romains, de la haute-cour, de l’architecture du château. Visite du bâtiment des gardes (dont mini-musée) avec écuries, salles des gradés et des gardes, boulangerie, chapelle. Visite du château : cuisine, salon, tour escalier, chambres (seigneuriale et de la comtesse), salle de jeu avec passerelle, bibliothèque..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 16:30:00. .

Montautre

Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This observation post has been occupied since Neolithic times. Gallo-Roman remains are thought to have come from a temple dedicated to Mercury. Construction of the château began after the Hundred Years’ War, and was completed in 1550. Its owner, Serge Lacaze, will be delighted to welcome you and share with you his history, an example of the life of the small nobility of the Comté de la Marche. Welcome at the châtelet entrance and general commentary on the site. Presentation of the lower courtyard, Gallo-Roman remains, the upper courtyard and the architecture of the château. Visit to the guards’ building (including mini-museum) with stables, officers’ and guards’ rooms, bakery and chapel. Visit the château: kitchen, salon, staircase tower, bedrooms (seigneurial and countess), games room with footbridge, library.

Este puesto de observación ha estado ocupado desde el Neolítico. Se cree que los vestigios de la época galo-romana proceden de un templo dedicado a Mercurio. La construcción del castillo comenzó tras la Guerra de los Cien Años y se terminó en 1550. Su propietario, Serge Lacaze, estará encantado de recibirle y compartir con usted su historia, ejemplo de la vida de la pequeña nobleza del Condado de la Mancha. Bienvenida en la portería y comentario general sobre el lugar. Presentación del patio inferior, de los vestigios galo-romanos, del patio superior y de la arquitectura del castillo. Visita del edificio de la guardia (que incluye un minimuseo) con caballerizas, habitaciones de oficiales y guardias, panadería y capilla. Visita del castillo: cocina, salón, torre de la escalera, dormitorios (señorial y de la condesa), sala de juegos con pasarela, biblioteca.

Dieser Beobachtungsposten wurde seit der Jungsteinzeit besetzt. Die Überreste aus der gallo-römischen Zeit sollen von einem dem Merkur geweihten Tempel stammen. Nach dem Hundertjährigen Krieg wurde mit dem Bau des Schlosses begonnen, das 1550 fertiggestellt wurde. Der Besitzer, Serge Lacaze, freut sich darauf, Sie zu empfangen und mit Ihnen seine Geschichte zu teilen, die ein Beispiel für das Leben des niederen Adels in der Grafschaft Marche ist. Empfang am Eingangsschlösschen und allgemeiner Kommentar zur Anlage. Vorstellung des Unterhofs, der gallo-römischen Überreste, des Oberhofs und der Architektur des Schlosses. Besichtigung des Wachgebäudes (einschließlich Mini-Museum) mit Stallungen, Räumen für Offiziere und Wachen, Bäckerei, Kapelle. Besichtigung des Schlosses: Küche, Salon, Treppenturm, Zimmer (herrschaftliches Zimmer und Zimmer der Gräfin), Spielzimmer mit Brücke, Bibliothek.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Monts du Limousin