Les Saltimbanques de Montaudin jouent »La Fessée » Salle de la Rabine Montaudin

Les Saltimbanques de Montaudin jouent »La Fessée » Salle de la Rabine, 4 février 2023 20:15, Montaudin. 4 – 11 février Sur place Entrée adulte : 7 euros

Les Saltimbanques de Montaudin interpréteront la pièce »La Fessée » de Jean de Létraz en février 2023 Les Saltimbanques de Montaudin interpréteront la pièce »La Fessée » de Jean de Létraz

Résumé : Un geste mal placé devant la croisée ouverte et photographié par inadvertance, va créer bien des problèmes. Surtout si cette photo se retrouve diffusée au grand public alors que la victime essaie de se refaire un nom….. Salle de la Rabine 53220 Montaudin 53220 Montaudin Mayenne samedi 4 février – 20h15 à 22h15

dimanche 5 février – 14h15 à 16h15

vendredi 10 février – 20h30 à 22h30

samedi 11 février – 20h15 à 22h15

Heure : 20:15 - 22:15

Salle de la Rabine Montaudin Mayenne

Montaudin Mayenne