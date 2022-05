Arlequin et Cie jouent ”L’Île au Trésor” Salle de la Rabine Montaudin Catégories d’évènement: Mayenne

Arlequin et Cie jouent ”L’Île au Trésor” Salle de la Rabine, 24 juin 2022 20:30, Montaudin. Vendredi 24 juin, 20h30 Sur place 3 euros Résumé : ”XVIIIème siècle, Jim travaille dans l’auberge familiale avec sa mère. Mais l’arrivée d’un vieux pirate bouleverse sa vie et l’embarque dans une aventure à laquelle il n’était pas préparé.” La troupe d’Arlequin et Cie jouera une adaptation de ”L’Île au Trésor” de Robert Louis Stevenson Résumé : ”XVIIIème siècle, Jim travaille dans l’auberge familiale avec sa mère. Mais l’arrivée d’un vieux pirate bouleverse sa vie et l’embarque dans une aventure à laquelle il n’était pas préparé.” Salle de la Rabine 53220 Montaudin 53220 Montaudin Mayenne vendredi 24 juin – 20h30 à 22h00

