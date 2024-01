Les Saltimbanques de Montaudin fêtent leurs 30 ans avec : »C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps Salle de la Rabine Montaudin, samedi 3 février 2024.

Les Saltimbanques de Montaudin fêtent leurs 30 ans avec : »C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps Salle de la Rabine Montaudin 3 – 10 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-03 20:30

Fin : 2024-02-10 22:30

Depuis 1994, les Saltimbanques de Montaudin proposent des spectacles en février. Pour leurs 30 ans, ils remontent sur scène avec la pièce »C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps 3 – 10 février 1

https://les-saltimbanques-de-montaudin.jimdofree.com/réservation/

Depuis 1994, les Saltimbanques de Montaudin proposent des spectacles en février.

Pour leurs 30 ans, ils remontent sur scène avec la pièce »C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps

Résumé :

La vie d’une certaine classe ouvrière : on bricole, on rénove, on rêve, on croit aux merveilles…

Réservations fortement conseillées

Salle de la Rabine 53220 Montaudin Montaudin 53220 Mayenne