Le Couple dans tous ses Etats THEATRE DE L’EMBELLIE Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne Le Couple dans tous ses Etats THEATRE DE L’EMBELLIE, 2 décembre 2023, MONTAUBAN. Le Couple dans tous ses Etats THEATRE DE L’EMBELLIE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s) De la rencontre à la rupture, autant de situations plus ou moins loufoques que l’on traverse avec régal, grâce à des personnages hauts en couleur, drôles et attachants. Vous ne pourrez vous empêcher de rire avec ce spectacle spécial couple qui s’amuse de toutes les vicissitudes de la vie conjugale. Vous allez vous éclater ! Le Couple dans tous ses Etats Votre billet est ici THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 AVENUE DE BORDEAUX Tarn-et-Garonne 14.0

EUR14.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu THEATRE DE L'EMBELLIE Adresse 840 AVENUE DE BORDEAUX Ville MONTAUBAN Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville THEATRE DE L'EMBELLIE latitude longitude 44.02747421811249;1.327753692835289

THEATRE DE L'EMBELLIE MONTAUBAN Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/