Le Repas des Fauves de Vahe Katcha – Tournée THEATRE DE L’EMBELLIE, 25 novembre 2023, MONTAUBAN.

Le Repas des Fauves de Vahe Katcha – Tournée THEATRE DE L’EMBELLIE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) 1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers allemands. Par représailles, la Gestapo demande aux invités de désigner eux-mêmes deux d’entre eux comme otages. Lâcheté, flagornerie, flatterie, complicité, bassesse et médiocrité, tout est bon pour éviter le pire. L’officier SS manie le cynisme subversif avec un plaisir non dissimulé et une audace monstrueuse. Sauver sa peau à n’importe quel prix en piétinant les règles de l’amitié, de l’amour et en ayant recours à toutes les indignités : tel est le canevas de ce huis clos édifiant, empreint de cruauté mais aussi d’humour. Le Repas des Fauves de Vahe Katcha

Votre billet est ici

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 AVENUE DE BORDEAUX Tarn-et-Garonne

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici