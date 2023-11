Tout Beau Tout 9 THEATRE DE L’EMBELLIE, 18 novembre 2023, MONTAUBAN.

Tout Beau Tout 9 THEATRE DE L’EMBELLIE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 21:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Ils sont tout beau, ils sont tout neuf et, après avoir été plusieurs fois grandement salués par le public, ils récidivent avec de nouveaux sketches, des scènes du quotidien croquées avec justesse et drôlerie, des tranches de vie tendres et cocasses… Venez encourager ces graines de comédiens aux personnalités à la fois uniques et complémentaires. Une bulle d’air à respirer sans modération. Tout Beau Tout 9

Votre billet est ici

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 AVENUE DE BORDEAUX Tarn-et-Garonne

14.0

EUR14.0.

