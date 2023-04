Ouverture de la pêche du brochet Sur tout le Tarn-et-Garonne, 29 avril 2023, Montauban.

Samedi 29 avril, c’est l’ouverture de la pêche du brochet. C’est le moment de préparer vos cannes et vos leurres. RDV à 6h20 au bord de l’eau, avec votre carte de pêche en poche..

2023-04-29 à 06:20:00 ; fin : 2023-04-29 21:25:00. EUR.

Sur tout le Tarn-et-Garonne

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Saturday, April 29, is the opening day for pike fishing. It’s time to prepare your rods and lures. Meet at 6:20 am at the water’s edge, with your fishing card in your pocket.

El sábado 29 de abril es el día de apertura de la pesca del lucio. Es hora de preparar las cañas y los señuelos. Reúnase a las 6.20 h al borde del agua, con su tarjeta de pesca en el bolsillo.

Am Samstag, den 29. April, wird das Angeln auf Hecht eröffnet. Es ist an der Zeit, Ihre Ruten und Köder vorzubereiten. Wir treffen uns um 6:20 Uhr am Wasser, mit Ihrer Angelkarte in der Tasche.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Grand Montauban