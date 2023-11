Le Lac des Cygnes – Cie L’Eolienne SALLE EURYTHMIE, 25 février 2024, MONTAUBAN.

Le Lac des Cygnes – Cie L’Eolienne SALLE EURYTHMIE. Un spectacle à la date du 2024-02-25 à 16:00 (2024-02-25 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

La Ville de Montauban (N°1-1078487) présente ce spectacle Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq circassiens, circassiennes autant que danseurs et danseuses forment une étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement. Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explorent les liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations. Ce lac, métaphore de notre terre, raconte la fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble.Réservation PMR : 05.63.21.02.40 Florence Caillon Florence Caillon

SALLE EURYTHMIE MONTAUBAN rue Salvador Allende Tarn-et-Garonne

