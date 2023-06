Marathon des mots 2023 – Laurent Gaudé à Montauban le 24 juin Médiathèque Mémo Montauban, 24 juin 2023 15:00, Montauban.

Marathon des mots 2023 – Laurent Gaudé à Montauban le 24 juin Médiathèque Mémo Montauban Samedi 24 juin, 15h00

Le Marathon des mots 2023 – Laurent Gaudé à Montauban Samedi 24 juin, 15h00 1

Le 24 juin prochain Laurent Gaudé sera à Montauban dans le cadre du festival Le Marathon des mots.

L’écrivain Laurent Gaudé a obtenu le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires avec La Mort du roi Tsongor en 2002, puis le prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta, en 2004. À Montauban, il lira son polar d’anticipation Chien 51, qui se fait l’écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé.

La 19e édition du festival international de littérature Le Marathon des Mots propose des lectures et rencontres avec des figures singulières de la littérature internationale, de grands auteurs francophones et une sélection d’écrivains émergents. Débats, cycles thématiques, performances et créations originales se succèdent dans les librairies, bibliothèques et sur les scènes des théâtres de la métropole toulousaine et de la région Occitanie : ce sont au total plus de 150 rendez-vous littéraires et culturels.

Entrée gratuite, réservation conseillée.

Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet, 82000 Montauban Les Chaumes Montauban 82000 Tarn-et-Garonne