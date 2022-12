Montataire | Spectacle immercie en piscine – Like me Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise

Montataire | Spectacle immercie en piscine – Like me Montataire, 10 mai 2023, Montataire . Montataire | Spectacle immercie en piscine – Like me 37 avenue anatole france Montataire Oise

2023-05-10 16:00:00 – 2023-05-10 Montataire

Oise Compagnie dans l’arbre Déambulation théâtrale en piscine • Tout public dès 12 ans • Durée : 55 mn • Un spectacle à la piscine (mais pas dans l’eau) où il est question de l’intime et de l’image publique à l’adolescence. Comment grandit-on dans un environnement d’hyper exposition par les réseaux sociaux ? Que nous raconte ce besoin de reconnaissance et d’existence aux yeux des autres ? Comment faire la part des choses entre ce qu’on décide de partager et ce qui nous échappe ? Casque sur la tête le spectateur est invité à découvrir l’univers de l’apnéiste Simon Volser, à questionner nos propres fonctionnements et nos arrangements (in)conscients avec le voyeurisme et l’exhibitionnisme quotidiens. Rendez-vous est donc donné à la piscine intercommunale de Montataire (35 avenue Anatole France).

Le billet du spectacle vaut également pour l’entrée à la piscine. Les spectateurs demeurent habillés et sont seulement invités à se déchausser. Compagnie dans l’arbre Déambulation théâtrale en piscine • Tout public dès 12 ans • Durée : 55 mn • Un spectacle à la piscine (mais pas dans l’eau) où il est question de l’intime et de l’image publique à l’adolescence. Comment grandit-on dans un environnement d’hyper exposition par les réseaux sociaux ? Que nous raconte ce besoin de reconnaissance et d’existence aux yeux des autres ? Comment faire la part des choses entre ce qu’on décide de partager et ce qui nous échappe ? Casque sur la tête le spectateur est invité à découvrir l’univers de l’apnéiste Simon Volser, à questionner nos propres fonctionnements et nos arrangements (in)conscients avec le voyeurisme et l’exhibitionnisme quotidiens. Rendez-vous est donc donné à la piscine intercommunale de Montataire (35 avenue Anatole France).

Le billet du spectacle vaut également pour l’entrée à la piscine. Les spectateurs demeurent habillés et sont seulement invités à se déchausser. Montataire

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Montataire, Oise Autres Lieu Montataire Adresse 37 avenue anatole france Montataire Oise Ville Montataire lieuville Montataire Departement Oise

Montataire Montataire Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montataire/

Montataire | Spectacle immercie en piscine – Like me Montataire 2023-05-10 was last modified: by Montataire | Spectacle immercie en piscine – Like me Montataire Montataire 10 mai 2023 37 avenue anatole france Montataire Oise Montataire Oise

Montataire Oise