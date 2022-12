Montataire | Festival – Danses et Musiques du monde Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise Evènement phare de la saison, toujours très attendu des habitants, des associations, le Festival Danses et Musiques du Monde va donner à la ville des airs de fête et des couleurs de carnaval du monde ! Un temps festif de partage, de rencontres et de fraternité. Au programme : > Mercredi 17/05 : le festival des danses urbaines organisé par l’association JADE ou quand toute une jeunesse s’exprime et réjouit le public par la danse hip-hop

> Jeudi 18/05 : des animations dans toute la ville gratuite et pour tous.

