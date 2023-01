Montataire | Chanson – Dakh daughters band / Ukraine fire Montataire Montataire Montataire Catégories d’Évènement: Montataire

Oise Montataire Chanson • Musique du Monde – Ukraine

Tout public • Durée : 1h15 • Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère dans un concert punk construit comme un poème. Musicalement, le groupe se permet toutes les fantaisies. Comme mélanger du rap chanté en français avec des mélodies traditionnelles ukrainiennes et des rythmes orientaux à la darbouka. Les changements de rythmes et d’ambiances s’enchaînent à une vitesse inhabituelle et enivrante. Un cri pour la paix, un spectacle polyphonique surpuissant qui enflamme la scène ! Chanson • Musique du Monde – Ukraine

