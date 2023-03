JOURNÉE MONDIALE DU THÉATRE Montarnaud Catégories d’Évènement: Hérault

Montarnaud

JOURNÉE MONDIALE DU THÉATRE, 24 mars 2023, Montarnaud

2023-03-24 15:00:00

Hérault . EUR Salle des fêtes

Deux représentations avec TPVH

Participation libre au chapeau. « Fragments de famille »

par la Compagnie Tous Azimuts.

Comédie mise en scène par François Escobar. « À coeurs ouverts »

par la Compagnie Ombres et Couleurs.

Comédie à sketchs de Jean-Pierre Martinez.

Deux représentations avec TPVH

+33 4 67 55 40 84

