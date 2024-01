ATELIER CONTES ET COMPTINES Montarnaud, vendredi 26 janvier 2024.

Montarnaud Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-01-26

Venez participer à un atelier de contes et comptines avec l’association Oreille Bavarde.

Pour les parents et enfants de moins de 3 ans. Un moment d’échange, d’écoute et de partage.

Venez participer à un atelier de contes et comptines avec l’association Oreille Bavarde.

Pour les parents et enfants de moins de 3 ans. Un moment d’échange, d’écoute et de partage.

.

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT