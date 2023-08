CONCERT BAINS DE LUNE – LULA HELDT Montarnaud, 13 octobre 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

Lula Heldt nous plonge dans son « Bain de Lunes » où les piranhas côtoient de petites bulles de savon remplies d’âme et de chair et où les masques tombent emportés par l’orage..

2023-10-13

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



Lula Heldt plunges us into her « Bain de Lunes », where piranhas rub shoulders with small soap bubbles filled with soul and flesh, and masks fall off in a storm.

Lula Heldt nos sumerge en su « Bain de Lunes », donde las pirañas se codean con pequeñas pompas de jabón llenas de alma y carne, y las máscaras se caen en plena tormenta.

Lula Heldt lässt uns in ihr « Mondbad » eintauchen, wo Piranhas neben kleinen Seifenblasen stehen, die mit Seele und Fleisch gefüllt sind, und wo Masken fallen, die vom Sturm weggeweht werden.

