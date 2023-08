JEP – MONTARNAUD, PATRIMOINE VIVANT, PATRIMOINE DU SPORT Montarnaud, 16 septembre 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

La Municipalité organise un week-end sur le thème « Montarnaud, Patrimoine Vivant, Patrimoine du Sport », sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ». Nous célèbrerons le 25ème anniversaire de l’inscription des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Les points de rendez-vous seront dans le jardin de la Salle des Fêtes..

2023-09-16 11:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



The Municipality is organizing a weekend on the theme of « Montarnaud, Patrimoine Vivant, Patrimoine du Sport », on the « Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ». We will be celebrating the 25th anniversary of the inclusion of the « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » on the Unesco World Heritage list. Meeting points will be in the garden of the Salle des Fêtes.

El ayuntamiento organiza un fin de semana sobre el tema « Montarnaud, Patrimoine Vivant, Patrimoine du Sport », en torno al Camino de Santiago. Celebraremos el 25 aniversario de la inscripción del Camino de Santiago en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El punto de encuentro será el jardín de la Salle des Fêtes.

Die Stadtverwaltung organisiert ein Wochenende unter dem Motto « Montarnaud, Patrimoine Vivant, Patrimoine du Sport », auf dem Jakobsweg ». Wir feiern den 25. Jahrestag der Aufnahme der « Wege nach Santiago de Compostela » in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Treffpunkte befinden sich im Garten der Festhalle.

