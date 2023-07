12E SALON ARTISTIQUE MONTARNAUD Montarnaud, 18 août 2023, Montarnaud.

12 ème salon artistique de MONtarnaud ARt et Culture

Exposition de peinture et sculpture organisée par l’association MONARC et la ville de Montarnaud.

Vernissage le 19 août à 18h30.

12th MONtarnaud ARt et Culture art show

Painting and sculpture exhibition organized by the MONARC association and the town of Montarnaud.

Opening August 19 at 6:30 pm

12ª Exposición de Arte y Cultura de MONtarnaud

Exposición de pintura y escultura organizada por la asociación MONARC y la ciudad de Montarnaud.

Inauguración el 19 de agosto a las 18.30 h

12. Kunstausstellung in MONtarnaud ARt et Culture

Ausstellung von Malerei und Skulpturen, organisiert von der Vereinigung MONARC und der Stadt Montarnaud.

Vernissage am 19. August um 18.30 Uhr

