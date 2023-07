ESTIVALES SUR L’ESPLANADE Montarnaud, 4 août 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

Les estivales sur l’esplanade de Montarnaud !

Soirées animées par DJ le Carrat et en présence des vignerons et des exposants.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



Les estivales on the Montarnaud esplanade!

Evenings with DJ le Carrat and winegrowers and exhibitors

¡Les estivales en la explanada de Montarnaud!

Veladas animadas por DJ le Carrat y en las que participan viticultores y expositores

Les estivales auf der Esplanade von Montarnaud!

Abende mit DJ le Carrat und in Anwesenheit von Winzern und Ausstellern

Mise à jour le 2023-07-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT