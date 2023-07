L’OREILLE BAVARDE Montarnaud, 13 juillet 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

Atelier contes et comptines pour parents

et enfants de moins de 3 ans..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



Storytelling workshop for parents

and children under 3.

Taller de cuentos para padres

y niños menores de 3 años.

Workshop Märchen und Reime für Eltern

und Kinder unter 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT