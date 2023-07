PARTIR EN LIVRE Montarnaud, 5 juillet 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

Bourse aux livres, rencontre des autrices Céline Pibre et Mariko, venez écouter des lectures ou encore vous désaltérer à la buvette..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



Book market, meet authors Céline Pibre and Mariko, listen to readings or quench your thirst at the refreshment bar.

Feria del libro, conozca a las autoras Céline Pibre y Mariko, escuche lecturas o sacie su sed en el bar de refrescos.

Bücherbörse, Treffen mit den Autorinnen Céline Pibre und Mariko, hören Sie sich Lesungen an oder löschen Sie Ihren Durst am Getränkestand.

