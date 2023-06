BAINS DE LUNE Montarnaud, 30 juin 2023, Montarnaud.

Montarnaud,Hérault

Lula Heldt nous plonge dans son « Bain de Lunes », son écriture très imagée raconte ses états comme d’autres décrivent des archétypes. Le répertoire de Lula dresse une cartographie émotionnelle et intime..

Lula Heldt plunges us into her « Bain de Lunes », her very vivid writing recounts her states as others describe archetypes. Lula’s repertoire is an emotional and intimate cartography.

Lula Heldt nos sumerge en su « Baño de Luna », su escritura muy gráfica nos habla de sus estados como otros describen arquetipos. El repertorio de Lula es una cartografía emocional e íntima.

Lula Heldt lässt uns in ihr « Mondbad » eintauchen. Ihr sehr bildhafter Schreibstil erzählt von ihren Zuständen, wie andere Archetypen beschreiben. Lulas Repertoire zeichnet eine emotionale und intime Kartographie.

