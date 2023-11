Instant Cult’ : Science et super-héros Bibliothèque municipale de Montarnaud Montarnaud, 24 novembre 2023T 18:30, Montarnaud.

Pourrions-nous marcher sur les murs comme Spider-Man ou résister aux balles comme Black Panther ? À travers le décryptage d’extraits de films et d’un grand quiz avec des lots à la clé, redécouvrez vos super-héros préférés ! Rendez-vous vendredi 24 novembre à 18h30 à la bibliothèque de Montarnaud pour tester vos connaissances sur les super-héros et découvrir les secrets de leurs pouvoirs et gadgets !

Événement gratuit, inscription vivement conseillée par mail ou par téléphone.

Un événement organisé par Instant Science et initié par la Direction de la lecture publique Départementale de l’Hérault dans le cadre du dispositif Voyelles animation.

À travers différentes thématiques et univers, venez échanger et vous affronter durant un grand quiz. À la clé, un livre offert par les éditions Huginn & Muninn et un jeu de société à gagner !

Les super-héros et leurs super-accessoires

Batman, Black Panther ou Iron Man, les super-héros ne manquent pas de gadgets pour se sortir des pires situations… Explorez les secrets de leurs accessoires et découvrez comment la science nous permettra peut-être un jour de devenir de véritables super-héros.

Thanos, bienfaiteur de l’humanité ?

Sacrifier la moitié de l’humanité pour sauver l’autre moitié, c’est l’idée géniale de Thanos ! Bien entendu, cette merveilleuse idée va faire de lui le grand méchant combattu par les Avengers. Mais éradiquer la moitié de la population, est-ce réellement la solution pour sauver la planète (et ce qui resterait de nous) ?

Quand les super-héros s’inspirent de la nature

Spider-Man, Batman, Catwoman ou encore Wolverine, les super-héros aux pouvoirs d’animaux sont nombreux ! Mais à quel point pourrait-on reproduire leurs capacités ? Pourrait-on vraiment rester suspendu à un fil d’araignée ou marcher sur les murs ? Certains de leurs pouvoirs ne sont pas aussi surnaturels que ce qu’on pourrait croire…

Ultron, une IA qui ne nous veut pas du bien !

Ultron, comme tout grand méchant qui se respecte, caresse le doux rêve d’éradiquer l’humanité. Ce robot doté d’une intelligence artificielle surpuissante est ainsi un des plus grands super-vilains que combattront les Avengers. Mais Ultron est-il aussi méchant que ce qu’il en a l’air ? Une IA peut-elle réellement être “méchante” ?

Infos pratiques

Rendez-vous le vendredi 24 novembre à 18h30 (13 allée Jean Moulin – 34570 Montarnaud). Fin aux alentours de 20h.

Attention : cet événement n’est pas une projection de film.

Les partenaires

La Direction de la lecture publique Départementale de l’Hérault, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Région Occitanie et les éditions Huginn & Muninn.

Envie de prolonger l’expérience ?

Les soirées Cult’ c’est quoi ?

Les Soirées Cult’ sont des soirées animées et conviviales où l’on rencontre des experts pour décrypter des séries, films ou jeux vidéo phares du moment.

Instants Cult’ : des comptes Instagram, TikTok et Twitch pour décrypter la pop culture

Les comptes Instagram et TikTok Instants Cult’ décryptent régulièrement séries, films, jeux vidéo… pour explorer l’univers, apprendre des choses incroyables et jouer avec vos œuvres préférées.

Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitch pour des instants de décryptage de séries et films du moment et partager un moment détendu entre sciences et pop culture.

Qui sommes-nous ?

Instant Science est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

Bibliothèque municipale de Montarnaud 13 allée Jean Moulin, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault