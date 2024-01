DON DU SANG Montarnaud, vendredi 23 février 2024.

DON DU SANG Montarnaud Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie contact@montarnaud.fr



L’événement DON DU SANG Montarnaud a été mis à jour le 2024-01-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT