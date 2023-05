Concert à l’occasion des 140 ans de l’Alliance Musicale de Montargis Salle des fêtes de Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Montargis

Concert à l’occasion des 140 ans de l’Alliance Musicale de Montargis Salle des fêtes de Montargis, 5 juin 2023 15:00, Montargis. 140 ans de l’Alliance Musicale de Montargis Lundi 5 juin, 15h00 1 Concert gratuit à l’occasion des 140 ans de l’harmonie de Montargis.

Au cours du concert, hommage à Jacques Berry et Jean Galopin. Pour la circonstance, leurs anciens élèves et musiciens seront aux côtés des musiciens de l’Alliance Musicale. Salle des fêtes de Montargis Montargis 45200 Montargis 45200 Loiret

Heure : 15:00

