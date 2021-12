Montargis Place près de la poste Montargis Montargis On Ice : Patinoire Place près de la poste Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

du samedi 18 décembre au dimanche 20 février 2022 à Place près de la poste

La patinoire revient du 18 décembre 2021 au 20 février 2022 pour la joie des enfants. Hors vacances scolaires : Ouverture uniquement le mercredi samedi et dimanche de 10h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 18h-19h30 Vendredi : 17h-19h Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 10h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 18h-19h30 Jeudi 24 et jeudi 31 décembre : dernière séance à 16h00 Patinoire fermée le 25 décembre et le 1er janvier La patinoire revient du 18 décembre 2021 au 20 février 2022 pour la joie des enfants. Place près de la poste Rue Renée de France, Montargis Montargis

