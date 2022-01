Montargis On Ice : Patinoire Esplanade de la Poste Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Montargis On Ice : Patinoire Esplanade de la Poste, 18 décembre 2021, Montargis. Montargis On Ice : Patinoire

du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 20 février à Esplanade de la Poste

Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire ! Hors vacances scolaires : Ouverture uniquement le mercredi samedi et dimanche de 10h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 18h-19h30 Vendredi : 17h-19h Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 10h-11h30 / 12h-13h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30 / 18h-19h30 Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire ! Esplanade de la Poste Place du 18 Juin 1940, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T18:30:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T18:30:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T18:30:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T18:30:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T18:30:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T18:30:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T18:30:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T18:30:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T18:30:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T18:30:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T18:30:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T18:30:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T18:30:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T18:30:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T18:30:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T18:30:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T18:30:00;2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T18:30:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T18:30:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T18:30:00;2022-01-09T09:00:00 2022-01-09T18:30:00;2022-01-10T09:00:00 2022-01-10T18:30:00;2022-01-11T09:00:00 2022-01-11T18:30:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T18:30:00;2022-01-13T09:00:00 2022-01-13T18:30:00;2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T18:30:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T18:30:00;2022-01-16T09:00:00 2022-01-16T18:30:00;2022-01-17T09:00:00 2022-01-17T18:30:00;2022-01-18T09:00:00 2022-01-18T18:30:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T18:30:00;2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T18:30:00;2022-01-23T09:00:00 2022-01-23T18:30:00;2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T18:30:00;2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T18:30:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T18:30:00;2022-01-27T09:00:00 2022-01-27T18:30:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T18:30:00;2022-01-29T09:00:00 2022-01-29T18:30:00;2022-01-30T09:00:00 2022-01-30T18:30:00;2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T18:30:00;2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T18:30:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T18:30:00;2022-02-03T09:00:00 2022-02-03T18:30:00;2022-02-04T09:00:00 2022-02-04T18:30:00;2022-02-05T09:00:00 2022-02-05T18:30:00;2022-02-06T09:00:00 2022-02-06T18:30:00;2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T18:30:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T18:30:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T18:30:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T18:30:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T18:30:00;2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T18:30:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T18:30:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T18:30:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T18:30:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T18:30:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T18:30:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T18:30:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T18:30:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Esplanade de la Poste Adresse Place du 18 Juin 1940, Montargis Ville Montargis lieuville Esplanade de la Poste Montargis

Esplanade de la Poste Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/