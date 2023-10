Jeu de Piste « Code Girodet » au Musée Girodet MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Jeu de Piste « Code Girodet » au Musée Girodet MONTARGIS Montargis, 23 décembre 2023, Montargis. Jeu de Piste « Code Girodet » au Musée Girodet 23 décembre 2023 – 7 janvier 2024 MONTARGIS Menez l’enquête dans le musée afin de déchiffrer un alphabet mystérieux caché dans les œuvres des collections. L’objectif ? Retrouver le code secret qui vous donnera accès au coffre au trésor !

Jeu en autonomie et sans réservation, sur les horaires d’ouverture du musée, pendant toute la durée des vacances scolaires.

Animation gratuite, accessible à partir de 7 ans. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

2023-12-23T13:30:00+01:00 – 2023-12-23T15:30:00+01:00

2024-01-07T13:30:00+01:00 – 2024-01-07T15:30:00+01:00

