Café ciné #12 : Premier contact de Denis Villeneuve (2017)
Jeudi 21 décembre, 15h00
MONTARGIS, 2, rue Franklin Roosevelt

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l'espace surgissent sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constituent leur présence et leurs messages étranges, les réactions dans le monde sont extrêmes. Louise Banks et son équipe n'ont que peu de temps pour trouver des réponses….

2023-12-21T15:00:00+01:00 – 2023-12-21T17:00:00+01:00

2023-12-21T15:00:00+01:00 – 2023-12-21T17:00:00+01:00

