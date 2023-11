Croque histoires MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Croque histoires MONTARGIS Montargis, 16 décembre 2023, Montargis. Croque histoires Samedi 16 décembre, 15h00 MONTARGIS Viens remplir d’histoires tes petites oreilles. Un goûter suivra la séance. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Montargis Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis

