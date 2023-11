Heure musicale MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Heure musicale MONTARGIS Montargis, 13 décembre 2023, Montargis. Heure musicale Mercredi 13 décembre, 17h30 MONTARGIS Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) se lancent en public, tous les styles y seront représentés : de la Musique Ancienne aux Musiques Actuelles. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T17:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:30:00+01:00

2023-12-13T17:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:30:00+01:00

