Atelier granny square #2 : Perfectionnement MONTARGIS Montargis, 9 décembre 2023, Montargis.

Atelier granny square #2 : Perfectionnement Samedi 9 décembre, 15h00 MONTARGIS

Le carré granny ou granny square est un des musts du crochet. Vous savez réaliser des granny squares. En rond, en cœur…, nous vous proposons de découvrir de nouvelles formes et des idées de créations tendances. De quoi enrichir votre savoir-faire et stimuler votre envie de crocheter ! Apporter un crochet n°4 minimum et au moins une pelote de coton ou fil acrylique de la taille correspondante.

MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

FMACEN045V50BCOE

©Médiathèque de l’AME