Café philo à la médiathèque MONTARGIS Montargis, 24 novembre 2023, Montargis.

Café philo à la médiathèque Vendredi 24 novembre, 18h00 MONTARGIS

Le Café Philo propose une rencontre par mois autour d’une thématique abordée par le biais de la philosophie. Et, ce mois-ci, c’est à la Médiathèque qu’il s’installe ! L’occasion donc de débattre et échanger dans une atmosphère détendue et conviviale.

MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

©Médiathèque de l’AME