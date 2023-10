Au coeur du bois de Claus Drexel (2021) MONTARGIS Montargis, 23 novembre 2023, Montargis.

Au coeur du bois de Claus Drexel (2021) Jeudi 23 novembre, 19h00 MONTARGIS

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde. Entre confidences, humour et dignité, ils et elles nous emmènent au cœur du Bois…

MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

©Médiathèque de l’AME