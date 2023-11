Les conversations de la médiathèque MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Les conversations de la médiathèque MONTARGIS Montargis, 17 novembre 2023, Montargis. Les conversations de la médiathèque Vendredi 17 novembre, 19h00 MONTARGIS La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:15:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Montargis Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis

