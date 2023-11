Le mois du doc : La disgrâce de Didier Cros (2018) MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Le mois du doc : La disgrâce de Didier Cros (2018) MONTARGIS Montargis, 16 novembre 2023, Montargis. Le mois du doc : La disgrâce de Didier Cros (2018) Jeudi 16 novembre, 13h00 MONTARGIS Comment vivre sous le poids du regard des autres ? Dans ce documentaire bouleversant, le réalisateur recueille le témoignage de cinq personnes, défigurées par des accidents de la vie, et interroge ainsi notre propre tolérance. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T13:00:00+01:00 – 2023-11-16T14:00:00+01:00

2023-11-16T13:00:00+01:00 – 2023-11-16T14:00:00+01:00 FMACEN045V50BC9F ©Luis Quintero – Pexels Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville MONTARGIS Montargis latitude longitude 48.001802;2.733775

MONTARGIS Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/