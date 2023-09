Marché des saveurs MONTARGIS Montargis, 14 octobre 2023, Montargis.

Au cours de cette journée des animations et des démonstrations culinaires seront proposées au public. De plus, des ateliers seront spécialement conçus pour les enfants, ouverts tout au long de la journée. Ils auront l’opportunité de confectionner des personnages en brioche et chaque enfant recevra un diplôme de « petit mitron » à l’issue de l’atelier (sur inscription). Une exposition de champignons sera également faite avec l’association mycologique du Gâtinais.

MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T08:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

©Ville de Montargis