Marché des saveurs MONTARGIS Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Marché des saveurs MONTARGIS Montargis, 11 octobre 2023, Montargis. Marché des saveurs Mercredi 11 octobre, 08h30 MONTARGIS Démonstration culinaire animée par le Lycée Hôtelier Saint Louis. MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T08:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

2023-10-11T08:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00 FMACEN045V50B6BD ©Ville de Montargis Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis Lieu Ville MONTARGIS Montargis latitude longitude 48.001802;2.733775

MONTARGIS Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/