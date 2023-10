Journée Européenne des Amis de Musées MONTARGIS Montargis, 8 octobre 2023, Montargis.

Journée Européenne des Amis de Musées Dimanche 8 octobre, 14h00 MONTARGIS

À l’occasion de la 1ère journée européenne des amis des musées (dont l’objectif est de rendre visibles et célébrer les Amis de Musées en France et en Europe), venez à la rencontre des membres de la société des Amis du musée Girodet. Un temps de partage et d’échanges, autour du thème de l’hospitalité et de leurs oeuvres favorites.

MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}]

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

Musée Girodet